Lecce , Giampaolo si è presentato

Marco Giampaolo si è presentato come nuovo allenatore del Lecce: “Per me è una grande opportunità – le sue parole in conferenza stampa – “Voglio giocare a calcio. Ho visto il Lecce, in TV durante questo campionato. L’ho rivisto in questi giorni, nel dettaglio. I calciatori però prima di giudicarli bisogna allenarli. Ho grande entusiasmo. Bisogna entrare in un ambiente nuovo quindi devo capire il prima possibile e poi saprò rispondervi sui singoli.

Il tecnico ha paralto anche del probabile modulo:” La squadra è stata costruita per giocare in un modo: difesa a 4, 3 centrocampisti, 2 ali e 1 prima punta. Se la volete vedere così staticamente…”.