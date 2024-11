Juve , Cabal: stagione finita

Tegola per Thiago Motta e la Juventus che perdono un altro pezzo importante in difesa. Gli esami clinici a cui si è sottoposto giovedì Cabal hanno confermato quanto si temeva: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e conseguente operazione. Purtroppo per il difensore la stagione agonistica è finita.

IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS

“Nella giornata di oggi il giocatore Juan Cabal è stato sottoposto, presso il J|medical, ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Cabal nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico”.