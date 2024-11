Il numnero 1 al mondo è devastante contro l’argentino

Nel secondo match Coppa Davis in corso di svolgimento a Malaga , dopo la sconfitta di Lorenzo Musetti ad opera di Francisco Cerundolo, Jannik Sinner rimetrte in parità la sfida contro l’Argentina, devastando Baez in due set: 6-2, 6-1. Tra poco più di mezz’ora in campo il doppio Bolelli/Vavassori contro Gonzalez/Molteni.