Coppa Davis : Italia – Argentina , freme l’attesa

Cresce l’attesa a poche ore dall’uinizio dei match Coppa Davisi tra Italia e Argentina. Dopo il trionfo delle azzurre del tennis contro la Slovacchia nella finale della Billie Jean King Cup (quinto successo), roccgerà ai ragazzi azzurri entusiasmare i tifosi dle tennis nazionale.

Coach della squadra azzurra Filippo Volandri , il quale può mettere in campo il numero 1 del mondo Jannik Sinner , fresco trionfatore della Atp Finals di Torino e con gli altri azzurri: Simone Bolelli e Andrea Vavassori, e altri due forti singolaristi come Lorenzo Musetti (n.17 Atp) e Matteo Berrettini (n.35). Inizo del primo match alle ore 17: si parte con il primo singolare (Musetti vs Cerundolo) , In caso di successo contro l’Argentina, l’Italtennis affronterà in semifinale la vincente di Stati Uniti-Australia (sabato 23 alle 13). Domenica 24 alle 16 la finale per il titolo.

Ecco i match:

ore 17:00: Musetti-Cerundolo

a seguire: Sinner-Baez

a seguire: Bolelli/Vavassori-Molteni/Gonzalez