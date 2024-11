Niente lesioni per Hakan Calhanoglu. Questo l’esito degli accertamenti cui è stato sottoposto il centrocampista con l’Inter quattro giorni dopo gli esami strumentali effettuati con la Turchia. L’interista aveva accusato problemi muscolari nel match contro i Galles , uscito dal terreno di gioco e sostituito. A questo punto r salta c la sfida contro contro il Verona , poi da valutare quella in Champions league con il Lipsia.