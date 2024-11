La ripresa del campionato Serie A , dopo la sosta delle nazionali è vicina. Il Genoa stando a quanto riportato da Matteo Moretto, la società rossoblù ha deciso di esonerare Alberto Gilardino e affidare la panchina a Patrick Vieira. Per l’ex centrocampista di Juventus e Inter si tratterebbe di un ritorno in panchina dopo aver rescisso il contratto in estate con lo Strasburgo.