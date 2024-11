Fransisco Cerundolo mette il primo punto a favore dell’Argentina nel primo match Coppa Davis a Malaga, Musetti scobnfitto 6-4 , 6-1.

Un match d giocato non all’altezza daò tennista italiano, che non è apparso in grande forma sovrastato dalle bordate dell’argentino . Primo set chiuso 6-4 a favore del nazionale albiceleste,. nel secondo set tutto liscio come l’olio per Cerundolu viinto facilmente 6-1.

Ora toccehrà al numero 1 del mondo Sinner contro Baez rimettere in peidi la sfida.