F1 qualifiche Gran Premio Las Vegas: pole di Russel , secondo Sainz

George Russell in pole position nel Gran Premio di Las Vegas .

Il pilota della Mercedes chiude il suo giro vincente in un minuto, 32 secondi e 312 millesimi. Secondo staccato di soli 98 millesimi la Ferrari di Carlo Sainz.

Seconda fila con Pierre Gasly (+0.352) con la Alpine e un deluso Charles Leclerc a 471 millesimi dalla pole. Terza fila per il campione del mondo in carica Max Verstappen con la Red Bull e per Lando Norris con la McLaren. Dalla quarta fila scatteranno Yuki Tsunoda con la VISA Cash App Racing Bulls e Oscar Piastri con l’altra McLaren. Alle loro spalle Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) e Lewis Hamilton che chiude la top , dopo aver brillato nelle prove libere del venerdì.

Sesta fila o con Esteban Ocon (Alpine) e Kevin Magnussen (Haas-Ferrari). Settima per Guanyu Zhou e Franco Colapinto .

Ancora una prova nn convincente quella di Sergio Perez in ottava fila caperta dal neozelandese Liam Lawson (VISA Cash App Racing Bulls). Alle loro spalle Fernando Alonso con la Aston Martin powered by Mercedes e Alexander Albon con l’altra FW46 di Williams Racing. Ultima fila per Lance Stroll (Aston Martin) e per Valtteri Bottas (Stake F1 Sauber), penalizzato di cinque posizioni.



La griglia di partenza del GP Las Vegas di F1 2024

1ª fila: George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari)

2ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Charles Leclerc (Ferrari)

3ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren)

4ª fila: Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Oscar Piastri (McLaren)

5ª fila: Nico Hulkenberg (Haas), Lewis Hamilton (Mercedes)

6ª fila: Esteban Ocon (Alpine), Kevin Magnussen (Haas)

7ª fila: Zhou Guanyou (Sauber), Franco Colapinto (Williams)

8ª fila: Liam Lawson (Racing Bulls), Sergio Perez (Red Bull)

9ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams)

10ª fila: Valtteri Bottas (Sauber), Lance Stroll (Aston Martin)