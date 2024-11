Milan, Fonseca: dobbiamo avere le stesse motivazioni contro tutti”

iIl Milan non può permettersi di sbagliare e domani sepomeriggio alle ore 18 a San Siro contro la Juvetus sfida della verità.

“le motivazioni sono un elemento importante, puoi giocare contro chiunque , non serve il livello dell’avversario , anche se le pressioni sono tante”. Così Paulo Fonseca in conferenza stampa. ” Dobbiamo avere sempre la motivazione. Siamo il Milan, abbiamo rispetto della Juve ma non paura. Domani vogliamo vincere”. Su Theo Hernandez: “È un grandissimo giocatore, per me è il miglior terzino del mondo. Per me è un problema di adattamento. Abbiamo parlato in questi giorni, sta imparando cose che sono importanti. Questa settimana l’ho visto più concentrato che mai”.