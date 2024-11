Hellas Verona, Zanetti:”contro l’Inter conta il campo”

Paolo Zanetti e il suo Verona sono reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite: Il tecnico in conferenza stampa: “Dobbiamo ritrovarci, determinante sarà l’ultimo allenamento ma vogliamo fare una grande partita”. Sarebbe un errore fare una partitata da attendisti , sono forti in tutte le zone di campo. Voglio fare la nostra partita, faremo delle valutazioni tattiche ma non vogliamo essere spettatori della gara. Vogliamo mettere in difficoltà una delle quattro squadre più forti d’Europa”.