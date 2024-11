Como, Fabregas:” dobbiamo migliorare , essere più concreti”

“Dobbiamo iniziare a fare meglio nei momenti chiave dove si decide la partita”: così Cesc Fàbregas, tecnico del Como, all’antivigilia della sfida contro la Fiorentina. Domenica alle 15 i lariani affronteranno la partita in piena emergenza: “Non ci sarà tanta panchina domenica, verranno 4-5 giovani della Primavera con noi e se dovranno giocare dall’inizio, non sarà un problema. Non possiamo confermare la formazione di Genova che ha fatto bene, ma si avvicinerà molto”.