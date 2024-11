“Dobbiamo alzare il livello, fare qualcosina ancora in più. Dobbiamo massimizzare quello che le altre squadre ci concedono quando noi creiamo”: così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino. Quando si è ultimi qualcosa cambia: i risultati non stanno arrivando in questo momento, nonostante buone partite, e questo condiziona l’umore “.