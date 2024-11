Nations League, l’Italia ai quarti di finale pesca la Germania: chi vince troverà il Portogallo

Il sorteggio di questa mattina a Nyon . Gli azzurri dovranno affrontare i tedeschi . Andata in casa il 20 marzo

L’Italia affronterà la Germania nei quarti di finale di Nations League , la gara sarà in due fasi , andata e ritorno . la Nazionale azzurra giocherà la prima partita in casa, la seconda in Gerrmania La nazionale che passerà il turno affronterà in semifinale la vincente tra Danimarca e Portogallo.

Match d’andata in programma giovedì 20 marzo in Italia, ritorno in casa dei tedeschi domenica 23 marzo. Chi passa il turno troverà una tra Portogallo o Danimarca Nell’altra parte del tabellone Paesi Bassi-Spagna e Francia-Croazia.

Le semifinali in gara unica sono in programma mercoledì 4 e giovedì 5 giugno, mentre le finali per il primo e terzo posto sono fissate per domenica 8 giugno. La Final Four si giocherà in casa di una delle quattro finaliste.

L’ACCOPPIAMENTO DEI QUARTI DI FINALE

OLANDA-SPAGNA

CROAZIA-FRANCIA

DANIMARCA-PORTOGALLO

ITALIA-GERMANIA

L’ACCOPPIAMENTO DELLE SEMIFINALI

OLANDA/SPAGNA vs CROAZIA/FRANCIA

ITALIA/GERMANIA vs DANIMARCA/PORTOGALLO

GLI ALTRI SORTEGGI

Playoff Lega A/B

Turchia –

Ucraina –

–

–

Playoff Lega B/C

Kosovo-Islanda

Bulgaria-Irlanda

Armenia-Georgia

Slovacchia-Slovenia

Playoff Lega C/D

Gibilterra-Lettonia

Malta-Lussemburgo