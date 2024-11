Amichevole: Italia U21 – Ucraina 2-2

Dopo quello con la Francia Si chiude quindi con un’altro paregoi la finestra di novembre, la prima delle due a disposizione di Carmine Nunziata (la seconda a marzo) per lavorare in vista della fase finale dell’Europeo in Slovacchia (sorteggio martedì 3 dicembre a Bratislava).

Gli azzurrini si fanno rimontare due volte in amichevole contro l’Ucraina. IAiragazzi di Carmine Nunziata non bastano i gol di Fabbian e Francesco Pio Esposito: Kvasnytsia nel primo tempo e Krasnopir nel finale fissano il risultato di Italia-Ucraina sul 2-2.

Italia U21-Ucraina U21 2-2, il tabellino

MARCATORI: 26′ Fabbian, 28′ Kvasnytsia, 45′ F.P. Esposito, 83′ Krasnopir

ITALIA U21 (4-3-2-1): Zacchi (46′ Sassi); Palestra, Ghilardi, Bertola, Turricchia (74′ Ruggeri); Fabbian, Prati, Miretti (58′ Ndour); Pafundi (58′ Gnonto), Casadei (74′ Volpato); F.P. Esposito (74′ Ambrosino). CT: Nunziata.

UCRAINA U21 (4-2-3-1): Neshcheret; Krupskyi, Kozik, Batagov, Kuzyk (61′ Khlan); Varfolomieiev, Yatsyk (66′ Melnychenko); Kvansnytsya (46′ Veleten), Fedor (58′ Tsarenko), Bragaru; V’Yunnik (81′ Krasnopir). CT: Melgosa.