Italia U21, Nunziata:”il bilancio dell’anno è positivo”

“Abbiamo fatto un buon primo tempo dove abbiamo giocato bene, triangolando bene e tenendo il possesso della palla – le parole di Nunziata -.al termine dell’amichevole ternonata 2-2 contro i pari età dell’Ucraina. “Nel secondo abbiamo iniziato come il primo, poi con i cambi ho cercato di dare più freschezza ma abbiamo commesso troppi errori a livello tecnico. Ci siamo allungati, non siamo più stati squadra. Può capitare, ma questa cosa ci deve servire per il futuro”. Quella contro l’Ucraina è stata l’ultima partita del 2024: “Il bilancio dell’anno è positivo: ci siamo qualificati per l’Europeo e queste due amichevoli sono state molto formative. Dobbiamo andare avanti nel nostro percorso cercando di migliorare ed evitare di commettere gli errori dell’ultima mezzora di oggi”.