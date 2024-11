Claudio Ranieri è pronto al debutto sulla panchina della Roma nel match del Mardanoda domenica contro il Napoli di Antonio Conte. “Sarà una partita bella e difficile. Per noi e per loro”. il tecnico giallorosso non scioglie le riserve sulla formazione da schierare contro gli azzurri: Su Dybala” devo parlare con il giocatore e con il fisiterapista “. Abbiamo tre partite in sequenza (Napoli, Tottenham e Atalanta, ndr), voglio capire quello che mi può dare”.