Coppa Davis: Olanda prima finalista

LOlanda ha battuto la Germania 2-0 in semifinale e per la prima volta accedono alla finalissima

È l’Olanda la prima finalista della Coppa Davis 2024. La Nazionale capitanata da Paul Haarhuis ha battuto per 2-0 la Germania in semifinale, grazie le vittorie di van De Zandschulp e Griekspoor nei due match in singolare. Non è servito dunque il doppio, con gli Oranje che aspettano ora una tra Italia e Australia (in campo sabato). Quella in programma domenica sarà la prima finale nella storia dell’Olanda in Coppa Davis.