Coppa Davis,: fantasticamnete Sinner batte DeMinaur , Italia in finale

Jannik Sinner sconfigge Alex De Minaur in due set 6-3-, 6-2 e garabntisce all’ Italia kla seconda finale consecutiva in Coppa Davis. Dopo iol successo di matteo berrettini contro Thnnasi Lollinakis , Jannil mette a segno il punto decisivo del 2-0 in poco più di un’ora di partita. Ora fli iazzurri di Volandri si giocaranno l’Insalatiera d’argento contro l?olanda. Sinner che ha vinto agevolmente il primo set complice tre break a disposizione, mentre nel secondo ha faticato maggiormente accelerando per il momento decisivo.

GAME SET JANNIK SINNER (ITALIA) 6 2 ALEX DE MINAUR (AUSTRALIA) 4 0