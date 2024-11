Dopo la pesante sconfitta 5-0 contro l’Inter , Paolo Zanetti è molto amareggiatgo:” non siamo degni dello stadio in cui siamo e di questa gente che è venuta a vedere uno spettacolo indecoroso”. “Non posso dire che abbiamo fatto bene i primi 4′ e non so quanto la traversa potesse cambiare la partita, ma poi abbiamo preso una grandinata – ha detto a Dazn .