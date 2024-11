Inter, Inzaghi:”sono soddisfatto sopratutto di alcuni singoli”

Simone Inzaghi si gode la vittoria con la goleada 5-0 al Verona, sopratutto della prestazione offerta di alcuni singoli:” avevaonbo giocato poco come Correa. “Si sta allenando bene da luglio e nel suo ruolo la concorrenza è grande, ma avevo già deciso di farlo giocare anche prima che Lautaro avesse la febbre – ha spiegato il tecnico nerazzurro -. Sono contento per lui e per la prestazione dei ragazzi che han fatto una grande gara e una partita seria”.