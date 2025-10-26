Moto-2 Malesia Sepang, Dixon su tutti .

Moto2 Gp Malesia Sepang Gara – Colpi di scena a non finire nel Gran Premio della Malesia classe Moto2, 20esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Jake Dixon centra ilo settimo in carriera, e vince il Gp della malesia a Sepang. cIl pilota Boscoscuro del Marc VDS Racing Team, taglia il traguardo idavantia David Alonso (Aspar, + 2.035s) e Barry Baltus (Fantic Racing, + 2.745).

La caduta di Joe Robert e la bandiera rossa con La gara è stata accorciata da 17 a 11 giri e poi a tre giri dalla fine della seconda gara la caduta di Manuel Gonzalez, mentre era quinto, con Diogo Moreira qualche posizione più indietro.

Una caduta che riscrive la classifica Mondiale, visto che con il quinto posto finale, Moreira (Italtrans Racing Team) passa in testa al Campionato con 9 punti di vantaggio.

Il migliore dei piloti italiani, Tony Arbolino, decimo rider Pramac Racing. Alle sue spalle ha chiuso il connazionale dello SpeedRS Team, Celestino Vietti, 11esimo.

Moreira avrà il primo match-point già nella prossima gara di Portimao, dovrà arrivare a +26 su Gonzalez.

moto2 Gara Sepang – Malesia – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team 23:05.269 2 80 David Alonso Cfmoto Rcb Aspar Team +2.035 3 7 Barry Baltus Fantic Racing +2.745 4 27 Daniel Holgado Cfmoto Rcb Aspar Team +4.358 5 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team +5.672 6 75 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 +6.699 7 17 David Munoz Red Bull Ktm Ajo +7.699 8 11 Alex Escrig Klint Forward Factory Team +7.704 9 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo +10.070 10 14 Tony Arbolino Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +11.726 11 13 Celestino Vietti Sync Speedrs Team +12.823 12 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +13.512 13 4 Ivan Ortola Qjmotor – Frinsa – Msi +14.548 14 21 Alonso Lopez Sync Speedrs Team +14.817 15 44 Aron Canet Fantic Racing +14.973 16 24 Marcos Ramirez Onlyfans American Racing Team +15.052 17 71 Ayumu Sasaki Rw-idrofoglia Racing Gp +16.448 18 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team +16.618 19 9 Jorge Navarro Klint Forward Factory Team +22.708 20 92 Yuki Kunii Idemitsu Honda Team Asia +23.091 21 84 Zonta Van Den Goorbergh Rw-idrofoglia Racing Gp +23.862 22 64 Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia +24.069 23 55 Muhammad Helmi Azman Petronas Mie Racing Rw +38.792 24 20 Azroy Anuar Petronas Mie Racing Rw +38.945 25 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +43.705 26 29 Harrison Voight Qjmotor – Frinsa – Msi +45.177

Classifica piloti