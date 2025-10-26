Sfondo scuro Sfondo chiaro
Moto-3 Gp Malesia Sepang, la prima volta di Furusato
Moto-2 Malesia Sepang, Dixon su tutti .

Moto-2 Malesia Sepang, Dixon su tutti .

Ottobre 26, 2025
scritto daRedazione

Moto2 Gp Malesia Sepang Gara – Colpi di scena a non finire nel Gran Premio della Malesia classe Moto2, 20esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Jake Dixon centra ilo settimo in carriera, e vince il Gp della malesia a Sepang. cIl pilota Boscoscuro del Marc VDS Racing Team, taglia il traguardo idavantia David Alonso (Aspar, + 2.035s) e Barry Baltus (Fantic Racing, + 2.745).

La caduta di Joe Robert e la bandiera rossa con La gara è stata accorciata da 17 a 11 giri e poi a tre giri dalla fine della seconda gara la caduta di Manuel Gonzalez, mentre era quinto, con Diogo Moreira qualche posizione più indietro.

Una caduta che riscrive la classifica Mondiale, visto che con il quinto posto finale, Moreira (Italtrans Racing Team) passa in testa al Campionato con 9 punti di vantaggio.

Il migliore dei piloti italiani, Tony Arbolino, decimo rider Pramac Racing. Alle sue spalle ha chiuso il connazionale dello SpeedRS Team, Celestino Vietti, 11esimo.

Moreira avrà il primo match-point già nella prossima gara di Portimao, dovrà arrivare a +26 su Gonzalez.

moto2 Gara Sepang – Malesia – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
196Jake DixonElf Marc Vds Racing Team23:05.269
280David AlonsoCfmoto Rcb Aspar Team+2.035
37Barry BaltusFantic Racing+2.745
427Daniel HolgadoCfmoto Rcb Aspar Team+4.358
510Diogo MoreiraItaltrans Racing Team+5.672
675Albert ArenasItaljet Gresini Moto2+6.699
717David MunozRed Bull Ktm Ajo+7.699
811Alex EscrigKlint Forward Factory Team+7.704
995Collin VeijerRed Bull Ktm Ajo+10.070
1014Tony ArbolinoBlu Cru Pramac Yamaha Moto2+11.726
1113Celestino ViettiSync Speedrs Team+12.823
1228Izan GuevaraBlu Cru Pramac Yamaha Moto2+13.512
134Ivan OrtolaQjmotor – Frinsa – Msi+14.548
1421Alonso LopezSync Speedrs Team+14.817
1544Aron CanetFantic Racing+14.973
1624Marcos RamirezOnlyfans American Racing Team+15.052
1771Ayumu SasakiRw-idrofoglia Racing Gp+16.448
1899Adrian HuertasItaltrans Racing Team+16.618
199Jorge NavarroKlint Forward Factory Team+22.708
2092Yuki KuniiIdemitsu Honda Team Asia+23.091
2184Zonta Van Den GoorberghRw-idrofoglia Racing Gp+23.862
2264Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia+24.069
2355Muhammad Helmi AzmanPetronas Mie Racing Rw+38.792
2420Azroy AnuarPetronas Mie Racing Rw+38.945
2518Manuel GonzalezLiqui Moly Dynavolt Intact Gp+43.705
2629Harrison VoightQjmotor – Frinsa – Msi+45.177

Classifica piloti

1Diogo Moreira256
2Manuel Gonzalez247
3Barry Baltus221
4Jake Dixon217
5Aron Canet213
6Daniel Holgado179
7Celestino Vietti146
8David Alonso137
9Albert Arenas137
10Senna Agius133
