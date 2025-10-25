Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
MotoGp Gp Malesia -Sepang: pole di Bagnaia Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Pisa, Gilardino:"devo dire solo bravi a tutti"
MotoGp Gp ;alesia Sepang Qualifiche – il ritorno di Pecco! Bagnaia conquista la pole
MotoGp Gp Malesia -Sepang: pole di Bagnaia

MotoGp Gp ;alesia Sepang Qualifiche – il ritorno di Pecco! Bagnaia conquista la pole

Ottobre 25, 2025
scritto daRedazione

MotoGP Gp Malesia Sepang QualifichePecco Bagnaia ha ottenuto la pole position del Gran Premio della Malesia, 20esima tappa della MotoGP 2025.

Al Sepang International Circuit, l’ex campione del mondo mostra i denti e conquista la la 27esima pole in Top Class .

In prima fila con Pecco altre due Ducati, le Desmosedici GP 24 di Alex Marquez (Gresini Racing) e Franco Morbidelli (VR46 Racing Team), staccati rispettivamente di 0.016s e 0.158s.

Seconda fila capeggiata da Fabio Quartararo, con affianco Pedro Acosta (KTM Factory), se Fermin Aldeguer (Ducati Gresini Racing). Il ritardo dei due da Bagnaia è di 0.362s e 0.438s.

Settimo tempo di Joan Mir. Il #36 è davanti alla Ducati Desmosedici GP 25 di Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team) e al compagno di marca Johann Zarco (LCR), che completa la terza fila.

La quarta fila si apre con due Yamaha e una KTM , la YZR-M1 Factory di Alex Rins, quella del Pramac Racing di Jack Miller e la RC16 di Pol Espargarò, che sostituisce l’infortunato Maverick Vinales.

MotoGp Qualifica 2 Sepang – Malesia – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
163Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team1:57.001
273Alex MarquezBk8 Gresini Racing Motogp1:57.017+0.016
321Franco MorbidelliPertamina Enduro Vr46 Racing Team1:57.159+0.158
420Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha Motogp Team1:57.195+0.194
537Pedro AcostaRed Bull Ktm Factory Racing1:57.363+0.362
654Fermin AldeguerBk8 Gresini Racing Motogp1:57.439+0.438
736Joan MirHonda Hrc Castrol1:57.440+0.439
849Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro Vr46 Racing Team1:57.522+0.521
95Johann ZarcoCastrol Honda Lcr1:57.531+0.530
1042Alex RinsMonster Energy Yamaha Motogp Team1:57.945+0.944
1143Jack MillerPrima Pramac Yamaha Motogp1:57.949+0.948
1244Pol EspargaroRed Bull Ktm Tech31:58.174+1.173
Ottobre 25, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Pisa, Gilardino:"devo dire solo bravi a tutti"

Ottobre 25, 2025
Articolo successivo

MotoGp Gp Malesia -Sepang: pole di Bagnaia

Ottobre 25, 2025

Recommended for You

MotoGp Gp Malesia Sepang Prove Libere 1. Aldegur miglior crono