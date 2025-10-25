MotoGp Gp ;alesia Sepang Qualifiche – il ritorno di Pecco! Bagnaia conquista la pole

MotoGP Gp Malesia Sepang Qualifiche – Pecco Bagnaia ha ottenuto la pole position del Gran Premio della Malesia, 20esima tappa della MotoGP 2025.
Al Sepang International Circuit, l’ex campione del mondo mostra i denti e conquista la la 27esima pole in Top Class .
In prima fila con Pecco altre due Ducati, le Desmosedici GP 24 di Alex Marquez (Gresini Racing) e Franco Morbidelli (VR46 Racing Team), staccati rispettivamente di 0.016s e 0.158s.
Seconda fila capeggiata da Fabio Quartararo, con affianco Pedro Acosta (KTM Factory), se Fermin Aldeguer (Ducati Gresini Racing). Il ritardo dei due da Bagnaia è di 0.362s e 0.438s.
Settimo tempo di Joan Mir. Il #36 è davanti alla Ducati Desmosedici GP 25 di Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team) e al compagno di marca Johann Zarco (LCR), che completa la terza fila.
La quarta fila si apre con due Yamaha e una KTM , la YZR-M1 Factory di Alex Rins, quella del Pramac Racing di Jack Miller e la RC16 di Pol Espargarò, che sostituisce l’infortunato Maverick Vinales.