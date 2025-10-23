Champions League , tutti i risultati 3a giornata

Champions League: risultati e marcatori della 3ª giornata
Nelle partite del mercoledì il Galatasaray batte il Bodo/Glimt trascinato da Osimhen (doppietta), mentre l’Athletic Bilbao supera il Qarabag in rimonta.
I match giocati mercoledì
GALATASARAY-BODO/GLIMT 3-1
Marcatori: 3′ Osimhen (G), 33′ Osimhen (G), 60′ Akgun (G), 75′ Helmersen (B)
ATALANTA-SLAVIA PRAGA 0-0
BAYERN-CLUB BRUGGE 4-0
Marcatori: 5′ Karl, 14′ Kane, 34′ Diaz, 79′ Jackson
CHELSEA-AJAX 5-1
Marcatori: 19′ Guiu (C), 27′ Caicedo (C), 33′ Weghorst (A), 45′ Enzo Fernandez (C), 45’+6′ Estevao (C), 48′ George (C)
EINTRACHT FRANCOFORTE-LIVERPOOL 1-5
Marcatori: 26′ Kristensen (E), 35′ Ekitike (L), 39′ Van Dijk (L), 44′ Konate (L), 66′ Gakpo (L), 70′ Szoboszlai (L)
MONACO-TOTTENHAM 0-0
REAL MADRID-JUVENTUS 1-0
58′ Bellingham
SPORTING-MARSIGLIA 2-1
Marcatori: 14′ Paixao (M), 69′ Catamo (S), 86′ Alisson Santos (S)
Imtach giocati martedì
BARCELLONA-OLYMPIACOS 6-1
Marcatori: 7′ e 39′ Fermin Lopez (B), 54′ rig. El Kaabi (O), 68′ rig. Yamal, 74′ Rashford, 76′ Fermin Lopez, 79′ Rashford (B)
KAIRAT ALMATY-PAFOS 0-0
ARSENAL-ATLETICO MADRID 4-0
Marcatori: 57′ Gabriel, 64′ Martinelli, 67′ e 70′ Gyokeres
COPENAGHEN-BORUSSIA DORTMUND 2-4
Marcatori: 20′ Nmecha (B), 33′ aut.Anton (C), 61′ rig. Bensebaini, 76′ Nmecha, 87′ Silva (B), 90′ Dadason (C)
BAYER LEVERKUSEN-PSG 2-7
Marcatori: 7′ Pacho (P), 38′ rig. Garcia (B), 41′ Doué, 44′ Kvaratskhelia, 45’+3′ Doué, 50′ Mendes (P), 54′ Garcia (B), 66′ Dembele, 90′ Vitinha (P)
NEWCASTLE-BENFICA 3-0
Marcatori: 32′ Gordon, 71’e 83′ Barnes
PSV EINDHOVEN-NAPOLI 6-2
Marcatori: 31′ McTominay (N), 35′ aut.Buongiorno, 38′ Saibari, 54’e 80′ Man (P), 86′ McTominay (N), 87′ Pepi, 89′ Driouech (P)
UNION SAINT-GILLOISE-INTER 0-4
Marcatori: 41′ Dumfries, 45’+1′ Lautaro, 53′ rig.Calhanoglu, 76′ Esposito
VILLARREAL-MANCHESTER CITY 0-2
Marcatori: 17′ Haaland, 40′ Silva
ATHLETIC BILBAO-QARABAG 3-1
Marcatori: 1′ Leandro Andrade (Q), 40′ Guruzeta (A), 70′ Navarro (A), 88′ Guruzeta (A)
CHAMPIONS LEAGUE: LA CLASSIFICA DOPO 3 GIORNATE
PSG 9pt
Bayern MOnaco 9
Inter 9
Arsenal 9
Real Madrid 9
Borussia Dortmund 7
Manchester City 7
Newcastle 6
Barcellona 6
Liverpool 6
Chelsea 6
Sporting Libsona 6
Qarabag 6
Galatasaray 6
Tottenham 5
PSV 4
Atalanta 4
Marsiglia 3
Atletico Madrid 3
Club Brugge 3
Athletic Bilbao 3
Eintracht Francoforte 3
Napoli 3
Union SG 3
Juventus 2
Bodo Glimt 2
Monaco 2
Slavia Praga 2
Pafos 2
Bayer Leverkusen 2
Villarreal 1
Copenaghen 1
Olympiakos 1
Kairat 1
Benfica 0
Ajax 0