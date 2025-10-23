Champions League , tutti i risultati 3a giornata

Champions League: risultati e marcatori della 3ª giornata

Nelle partite del mercoledì il Galatasaray batte il Bodo/Glimt trascinato da Osimhen (doppietta), mentre l’Athletic Bilbao supera il Qarabag in rimonta.

I match giocati mercoledì

GALATASARAY-BODO/GLIMT 3-1

Marcatori: 3′ Osimhen (G), 33′ Osimhen (G), 60′ Akgun (G), 75′ Helmersen (B)

ATALANTA-SLAVIA PRAGA 0-0

BAYERN-CLUB BRUGGE 4-0

Marcatori: 5′ Karl, 14′ Kane, 34′ Diaz, 79′ Jackson

CHELSEA-AJAX 5-1

Marcatori: 19′ Guiu (C), 27′ Caicedo (C), 33′ Weghorst (A), 45′ Enzo Fernandez (C), 45’+6′ Estevao (C), 48′ George (C)

EINTRACHT FRANCOFORTE-LIVERPOOL 1-5

Marcatori: 26′ Kristensen (E), 35′ Ekitike (L), 39′ Van Dijk (L), 44′ Konate (L), 66′ Gakpo (L), 70′ Szoboszlai (L)

MONACO-TOTTENHAM 0-0

REAL MADRID-JUVENTUS 1-0

58′ Bellingham

SPORTING-MARSIGLIA 2-1

Marcatori: 14′ Paixao (M), 69′ Catamo (S), 86′ Alisson Santos (S)

Imtach giocati martedì

BARCELLONA-OLYMPIACOS 6-1

Marcatori: 7′ e 39′ Fermin Lopez (B), 54′ rig. El Kaabi (O), 68′ rig. Yamal, 74′ Rashford, 76′ Fermin Lopez, 79′ Rashford (B)

KAIRAT ALMATY-PAFOS 0-0

ARSENAL-ATLETICO MADRID 4-0

Marcatori: 57′ Gabriel, 64′ Martinelli, 67′ e 70′ Gyokeres

COPENAGHEN-BORUSSIA DORTMUND 2-4

Marcatori: 20′ Nmecha (B), 33′ aut.Anton (C), 61′ rig. Bensebaini, 76′ Nmecha, 87′ Silva (B), 90′ Dadason (C)

BAYER LEVERKUSEN-PSG 2-7

Marcatori: 7′ Pacho (P), 38′ rig. Garcia (B), 41′ Doué, 44′ Kvaratskhelia, 45’+3′ Doué, 50′ Mendes (P), 54′ Garcia (B), 66′ Dembele, 90′ Vitinha (P)

NEWCASTLE-BENFICA 3-0

Marcatori: 32′ Gordon, 71’e 83′ Barnes

PSV EINDHOVEN-NAPOLI 6-2

Marcatori: 31′ McTominay (N), 35′ aut.Buongiorno, 38′ Saibari, 54’e 80′ Man (P), 86′ McTominay (N), 87′ Pepi, 89′ Driouech (P)

UNION SAINT-GILLOISE-INTER 0-4

Marcatori: 41′ Dumfries, 45’+1′ Lautaro, 53′ rig.Calhanoglu, 76′ Esposito

VILLARREAL-MANCHESTER CITY 0-2

Marcatori: 17′ Haaland, 40′ Silva

ATHLETIC BILBAO-QARABAG 3-1

Marcatori: 1′ Leandro Andrade (Q), 40′ Guruzeta (A), 70′ Navarro (A), 88′ Guruzeta (A)

CHAMPIONS LEAGUE: LA CLASSIFICA DOPO 3 GIORNATE

PSG 9pt

Bayern MOnaco 9

Inter 9

Arsenal 9

Real Madrid 9

Borussia Dortmund 7

Manchester City 7

Newcastle 6

Barcellona 6

Liverpool 6

Chelsea 6

Sporting Libsona 6

Qarabag 6

Galatasaray 6

Tottenham 5

PSV 4

Atalanta 4

Marsiglia 3

Atletico Madrid 3

Club Brugge 3

Athletic Bilbao 3

Eintracht Francoforte 3

Napoli 3

Union SG 3

Juventus 2

Bodo Glimt 2

Monaco 2

Slavia Praga 2

Pafos 2

Bayer Leverkusen 2

Villarreal 1

Copenaghen 1

Olympiakos 1

Kairat 1

Benfica 0

Ajax 0