Champions League. Real Madrid – Juventus , probabili formazioni

Stasera al Santiago Bernabeu , calcio d’inzio ore 21.00 i bianconeri devono smacchaire la sconfitta in campionato contro il Como. Una terza giornata Champions League che si annuncia importante per la Vecchia Signora . Non sarà facile per la squadra allenata da Tudor.

In casa Real emergenza totale in difesa per Xabi Alonso che non recupera Huijsen e perde anche Alaba, ci saranno però in attacco sia Mbappé che Vinicius.

In casa Juve , Tudor ha tanti dubbi di formazione . Il tecnico croato potrebbe optare per una difesa a tre con Gatti e Kalulu a tutta fascia. In attacco Vlahovic dovrebbe partire titolare in attacco , con affianco l’estroso Yildiz. Conceiçao parte dalla panchina. McKennie favorito su Locatelli a centrocampo. Convocati Zhegrova e Miretti.

Le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Guler, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius. All. Xabi Alonso

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Vlahovic. All. Tudor

Arbitro: Slavko Vincic (SVN)

Assistenti: Tomaz Klancnik (SVN) – Andraz Kovacic (SVN)

Quarto ufficiale: David Smajc (SVN)

VAR: Bastian Dankert (GER)

AVAR: Tiago Martins (POR)

Real Madri -Juventus Diretta streaming su Prime Video alle 21.00