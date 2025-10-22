Napoli, Di Lorenzo:”Abbiamo preso gol che non si possono prendere a questo livello”

Ha parlare dopo la pesante sconfitta contro il PSV , il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo:” è stata una brutta figura, dobbiamo analizzare bene questa sconfitta. Ne abbiamo parlato nello spogliatoio ma parleremo ancora nei prossimi giorni. C’è da capire perché è stata una brutta serata. È andato tutto storto, abbiamo perso compattezza ed equilibrio. . Dobbiamo fare tutti un bagno di umiltà”.



