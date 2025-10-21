Union Saint-Gilloise -Inter , le probabili formazioni

L’Inter torna in campo in Champions League per centrare la terza vittoria consecutiva: sfida l’Union SG alle 21:00, le probabili formazioni della partita

.

Dopo le vittorie contro Ajax e Slavia Praga L’Inter affronta la seconda trasferta del girone unico Champions league . Dopo il successo contro l’Ajax e Slavia Praga , stasera alle ore 21 giocherà conto l’Union Saint-Gilloise, capolista del campionato belga che nell’ultimo turno è stata baqttuta nettamente per 4-0 dal Newcastle. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di restare in testa alla classifica della fase campionato a punteggio pieno, accumulando vantaggio prima di incontrare le ‘corazzate” Liverpool, Arsenal e Atletico Madrid.

Union SG-Inter, le probabili formazioni: Chivu punta su Esposito e Bonny

Pochissimi dubbi per Hubert che dovrebbe cambiare poco rispetto alle ultime partite. L’unico dubbio è sulla fascia destra dove potrebbe giocare Khalaili per dare a tutta la squadra una spunta più offensiva. Confermato invece Rodriguez come unico riferimento offensivo che agirà davanti a El Hadj e David. In campo anche Kevin MacAllister, fratello di Alexis che gioca nel Liverpool.

In casa Inter , Chivu deve ancora rinunciare a Thuram ancora infortunato, si aggiunge al francese anche Lautaro Martinez , lpargentino non in ottime condizioni partirà dalla panchina. In attacco la coppia Bonny –Pio Esposito .

Le probabili formazioni

UNION SAINT-GILLOISE (3-4-2-1): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Niang; El Hadj, David; Rodriguez. Allenatore: Hubert

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Çalhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Bonny, Esposito. Allenatore: Chivu

L’arbitro di Union SG-Inter è lo svedese Glenn Nyberg, che sarà coadiuvato dagli assistenti Mahbod Beigi e Andreas Soderkvist mentre il quarto uomo è Adam Ladeback. Al VAR c’è lo spagnolo Cuadra Fernandez, l’AVAR è un altro iberico, Javier Iglesias Villanueva.