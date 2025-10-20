Forfait di Sinner alla Final Eight di Coppa Davis

Jannik Sinner non sarà presente alla Final Eight di Coppa Davis. il tennista altoatesino non è stato convocato dal capitano Filippo Volandri .

Questo il quintetto che parteciperà alla finale

Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Simone Bolelli e Andrea Vavassori . La decisione di Sinner a rinunciare all’appuntamento dopo il tour de force in programma fra ottobre e novembre che lo vedrà impegnato all’ATP 500 di Vienna, al Masters 1000 di Parigi-Bercy e alle ATP Finals in programma a Torino.