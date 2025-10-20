Forfait di Sinner alla Final Eight di Coppa Davis

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Ottobre 20, 2025
Jannik Sinner non sarà presente alla Final Eight di Coppa Davis. il tennista altoatesino non è stato convocato dal capitano  Filippo Volandri .

Questo il quintetto che parteciperà alla finale

Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Simone Bolelli e Andrea Vavassori . La decisione di Sinner a rinunciare all’appuntamento dopo il tour de force in programma fra ottobre e novembre che lo vedrà impegnato all’ATP 500 di Vienna, al Masters 1000 di Parigi-Bercy e alle ATP Finals in programma a Torino

