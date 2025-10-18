Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A finale: Torino – Napoli 1-0 , 32′ Simeone Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Torino , Cairo:"Era il momento di tirare fuori tutto, l'abbiamo fatto: ci vuole anche un pizzico di fortuna"
Jannik Sinner trionfa al Six Kings Slam. Battuto Alcaraz 6-2 , 6-4
Inter, Barella:" siamo sempre stati forti anche nei momenti difficili"

Jannik Sinner trionfa al Six Kings Slam. Battuto Alcaraz 6-2 , 6-4

Ottobre 18, 2025
scritto daRedazione

Jannik Sinner ha trionfato nel Six Kings Slam per il secondo anno consecutivo. L’azzurro ha dominato l la vetrina nella a finale del torneo di Riad, battendo il numero 1 del ranking Atp Carlos Alcaraz in due set (6-2 , 6-4) ) senza concedergli neanche una palla break. Partita pefetta dell’altoatesino, che ha messo in mostra una condizione fisica eccezionale e un servizio impeccabile, risultando sostanzialmente ingiocabile per l’avversario.

Ottobre 18, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Torino , Cairo:"Era il momento di tirare fuori tutto, l'abbiamo fatto: ci vuole anche un pizzico di fortuna"

Ottobre 18, 2025
Articolo successivo

Inter, Barella:" siamo sempre stati forti anche nei momenti difficili"

Ottobre 18, 2025

Recommended for You

F1 – Gran Premio Stati Uniti,qualifiche: Verstappen si prende la pole

Super Max Verstapppen vince la sprint race , Gran Premio degli Stati Uniti

Djokovic si qualifica alle Netto Atp Finals