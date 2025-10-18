Jannik Sinner trionfa al Six Kings Slam. Battuto Alcaraz 6-2 , 6-4

Jannik Sinner ha trionfato nel Six Kings Slam per il secondo anno consecutivo. L’azzurro ha dominato l la vetrina nella a finale del torneo di Riad, battendo il numero 1 del ranking Atp Carlos Alcaraz in due set (6-2 , 6-4) ) senza concedergli neanche una palla break. Partita pefetta dell’altoatesino, che ha messo in mostra una condizione fisica eccezionale e un servizio impeccabile, risultando sostanzialmente ingiocabile per l’avversario.