Super Max Verstapppen vince la sprint race , Gran Premio degli Stati Uniti

Ancora Max Verstappen, l’olandese su Red Bull vince la sprint race del GP Usa di Formula 1 a Austin. a podio : Russel (Mercedes) secondo , terzo Carlos Sainz (Williams). Primo dei ferraristi Lewis Hamilton al quarto posto.,davanti al compagno di scuideria Charles Leclerc. Le due McLaren di Piastri e Norris fuori dopo alcuni giri.
Verstappen uadagna altri 8 punti, zero per Piastri e Norris che restano primo e secondo e con un margine notevole.
L’ordine di arrivo
1. Max Verstappen (NED/Red Bull)
2. George Russell (GBR/Mercedes) a 0.395
3. Carlos Sainz (SPA/Williams) a 0.791
4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 1.224
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 1.825
6. Alexander Albon (THA/Williams) a 2.576
7. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) a 2.976
8. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 4.147
9. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) a 4.804
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) a 5.126
11. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber) a 5.649
12. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls) a 6.228
13. Nico Hulkenberg (GER/Sauber) a 6.624
14. Franco Colapinto (ARG/Alpine) a 8.006
15. Oliver Bearman (GBR/Haas) a 13.576
Esteban Ocon out (FRA/Haas); Lance Stroll out (CAN/Aston Martin); Fernando Alonso out (SPA/Aston Martin); Oscar Piastri (AUS/McLaren) out; Lando Norris (GBR/McLaren) out.
Classifica piloti dopo la Sprint di Austin
Verstappen riesce a piazzarsi davanti a tutti e manda un messaggio per la gara di domani.
Ecco come cambia la classifica piloti di F1.
- Oscar Piastri (McLaren) – 336 punti
- Lando Norris (McLaren) – 314 punti
- Max Verstappen (Red Bull) – 281 punti
- George Russell (Mercedes) – 244 punti
- Charles Leclerc (Ferrari) – 177 punti
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 130 punti
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 89 punti
- Alex Albon (Williams) – 73 punti
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 punti
- Carlos Sainz (Williams) – 38 punti
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 37 punti
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 36 punti
- Lance Stroll (Aston Martin) – 32 punti
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 punti
- Esteban Ocon (Haas F1 Team) – 28 punti
- Yuki Tsunoda (Red Bull) – 22 punti
- Pierre Gasly (Alpine) – 20 punti
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 punti
- Oliver Bearman (Haas F1 Team) – 18 punti
- Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti
Classifica costruttori dopo la Sprint di Austin
- McLaren – 650 punti
- Mercedes – 333 punti
- Ferrari – 307 punti
- Red Bull – 300 punti
- Williams – 111 punti
- Racing Bulls – 72 punti
- Aston Martin – 68 punti
- Kick Sauber – 55 punti
- Haas F1 Team – 46 punti
- Alpine – 20 punti