Super Max Verstapppen vince la sprint race , Gran Premio degli Stati Uniti

Ancora Max Verstappen, l’olandese su Red Bull vince la sprint race del GP Usa di Formula 1 a Austin. a podio : Russel (Mercedes) secondo , terzo Carlos Sainz (Williams). Primo dei ferraristi Lewis Hamilton al quarto posto.,davanti al compagno di scuideria Charles Leclerc. Le due McLaren di Piastri e Norris fuori dopo alcuni giri.

Verstappen uadagna altri 8 punti, zero per Piastri e Norris che restano primo e secondo e con un margine notevole.

L’ordine di arrivo

1. Max Verstappen (NED/Red Bull)

2. George Russell (GBR/Mercedes) a 0.395

3. Carlos Sainz (SPA/Williams) a 0.791

4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 1.224

5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 1.825

6. Alexander Albon (THA/Williams) a 2.576

7. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) a 2.976

8. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 4.147

9. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) a 4.804

10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) a 5.126

11. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber) a 5.649

12. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls) a 6.228

13. Nico Hulkenberg (GER/Sauber) a 6.624

14. Franco Colapinto (ARG/Alpine) a 8.006

15. Oliver Bearman (GBR/Haas) a 13.576

Esteban Ocon out (FRA/Haas); Lance Stroll out (CAN/Aston Martin); Fernando Alonso out (SPA/Aston Martin); Oscar Piastri (AUS/McLaren) out; Lando Norris (GBR/McLaren) out.

Classifica piloti dopo la Sprint di Austin

Verstappen riesce a piazzarsi davanti a tutti e manda un messaggio per la gara di domani.

Ecco come cambia la classifica piloti di F1.

Oscar Piastri (McLaren) – 336 punti Lando Norris (McLaren) – 314 punti Max Verstappen (Red Bull) – 281 punti George Russell (Mercedes) – 244 punti Charles Leclerc (Ferrari) – 177 punti Lewis Hamilton (Ferrari) – 130 punti Kimi Antonelli (Mercedes) – 89 punti Alex Albon (Williams) – 73 punti Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 punti Carlos Sainz (Williams) – 38 punti Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 37 punti Fernando Alonso (Aston Martin) – 36 punti Lance Stroll (Aston Martin) – 32 punti Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 punti Esteban Ocon (Haas F1 Team) – 28 punti Yuki Tsunoda (Red Bull) – 22 punti Pierre Gasly (Alpine) – 20 punti Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 punti Oliver Bearman (Haas F1 Team) – 18 punti Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti

