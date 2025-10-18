Serie A: Torino – Napoli 1-0 , decide cor’e n’grato Simeone

Il Napoli incassa la seconda sconbfitta in questa stagione . I partenopei sconfitti 1.0 dal Torino , a decidere il match L 32′ l’ex Simeone , su regalo di Gilmour
Senza Hojlund e McTominay , forfait di entrambi , il Napoli interrompe la striscia positiva , sconfitto allo stadio Olimpico dal Torino.
Un’errore di Gilmour in appoggio a Milinkovic Savic – un vero regalo – a Simeone, l’ex del Napoli non perdona l’estremo difensore partenopeo.
Nella rirpesa il Napoli chiude nella metà campo il Toro, i cambi di Conte non cambiamo il risultato. Da segnalre le occasioni di De Bruney e di Elmas.
In pieno recupero , Lang va in gol su conclusione di Politano che cenhtfa la base del palo ,. l’olandese appostato mette la palla rete , il Var Marcenaro annulla per off-side.
TABELLINO
TORINO-NAPOLI 1-0
Torino (3-4-1-2): Israel 6,5; Tameze 6, Maripan 6,5, Coco 7; Pedersen 6, Casadei 6, Asllani 5,5 (39′ st Ismajli sv), Nkounkou 6,5 (30′ st Biraghi 6); Vlasic 6 (30′ st Gineitis 6); Simeone 7 (17′ st Ngonge 6), Adams 6 (39′ st Zapata sv). A disp.: Paleari, Popa, Masina, Lazaro, Dembélé, Ilkhan, Ilic, Njie. All.: Baroni 7
Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 5, Beukema 6, Juan Jesus 6 (19′ st Buongiorno 6), Olivera 5 (19′ st Lang 6,5); Gilmour4,5 (37′ st Elmas sv); Neres 6 (29′ st Politano 6), Anguissa 5,5, De Bruyne 5,5, Spinazzola 6,5 ; Lucca 5 (29′ st Ambrosino 6). A disp.: Meret, Ferrante, Gutiérrez, Mazzocchi, Marianucci, Vergara. All.: Conte 5,5
Arbitro: Marcenaro
Marcatore: 32′ Simeone
Ammoniti: Juan Jesus (N), Israel (T), Lang (N)