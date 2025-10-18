Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A finale: Torino – Napoli 1-0 , 32′ Simeone Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie A - Roma -Inter , le probabili formazioni
Sassuolo. Grosso:” ci portiamo a casa il pareggio”
Serie A finale: Torino - Napoli 1-0 , 32' Simeone

Sassuolo. Grosso:” ci portiamo a casa il pareggio”

Ottobre 18, 2025
scritto daRedazione

Al termine di Lecce-Sassuolo terminata 0-0 , mister Grosso ha commentato la gara:

“E’ stata una partita sporca ed equilibrata dove loro hanno fatto qualcosa in più nel primo tempo e noi siamo stai più bravi nel secondo rimanendo sempre in partita. Nell’arco della gara siamo stati poco precisi, il campo non era assolutamente in buone condizioni e questo non ci ha aiutato”. Il tecnico ha poi aggiunto: “Abbiamo avuto potenziali occasioni da gol sul finale di gara ma non abbiamo concretizzato per delle imprecisioni. Ci portiamo a casa il pareggio, muoviamo la classifica, su un campo difficile contro un avversario a cui faccio i complimenti. ì”. Così iporta il sito ufficiale del club emiliano.

Ottobre 18, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie A - Roma -Inter , le probabili formazioni

Ottobre 18, 2025
Articolo successivo

Serie A finale: Torino - Napoli 1-0 , 32' Simeone

Ottobre 18, 2025

Recommended for You

Serie A: Lecce – Sassuolo 0-0. Al via del Mare vince la noia

Milan , Allegri:” da valutare Nkunku Saelemaekers c’è”

Lazio, Sarri:” ho sempre la ferma convinzione di far crescere questo gruppo”

Roma, Svilar:” siamo fortissimi e ce la giochiamo con tutti”

Fiorentina, Pioli:”Avrei voluto un altro momento e preferisco non pensare alle emozioni”