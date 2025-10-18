Sassuolo. Grosso:” ci portiamo a casa il pareggio”

Al termine di Lecce-Sassuolo terminata 0-0 , mister Grosso ha commentato la gara:

“E’ stata una partita sporca ed equilibrata dove loro hanno fatto qualcosa in più nel primo tempo e noi siamo stai più bravi nel secondo rimanendo sempre in partita. Nell’arco della gara siamo stati poco precisi, il campo non era assolutamente in buone condizioni e questo non ci ha aiutato”. Il tecnico ha poi aggiunto: “Abbiamo avuto potenziali occasioni da gol sul finale di gara ma non abbiamo concretizzato per delle imprecisioni. Ci portiamo a casa il pareggio, muoviamo la classifica, su un campo difficile contro un avversario a cui faccio i complimenti. ì”. Così iporta il sito ufficiale del club emiliano.