Serie A finale: Torino – Napoli 1-0 , 32′ Simeone Leggi ora
Lazio, Sarri:” ho sempre la ferma convinzione di far crescere questo gruppo”
Ottobre 18, 2025
scritto daRedazione

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa in vusta delkla sfida contro l’Atalanta . “Non ho parlato con la società, il direttore mi ha detto che probabilmente a gennaio potremo fare mercato ma una ufficialità della situazione non ce l’ho”, prosegue. Mentre sulla stagione che attende la Lazio ribadisce come “il nostro campionato sarà di sofferenza, dobbiamo essere umili anche nel modo di pensare, così come l’ambiente. . Dia ha un problema da 3 anni, Pellegrini ha un infortunio traumatico, Marusic ha un riacutizzarsi di una cicatrice di anni fa. Chiaro che qualcuno dovrà essere messo dentro”.

Ottobre 18, 2025
scritto daRedazione
Ottobre 18, 2025
Ottobre 18, 2025

