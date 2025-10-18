Chivu: ” stimo tanto Gasperini”

Le parole del tecnico dell’Inter in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma di Gasperini

L’Inter si prepara alla sfida allo stadio Olimpico contro la Roma. Un match che potrebbe regalare all’Inter l’aggancio in vetta in classifica. Christian Chivu in conferenza stampa: “ Ho grande stima di Gasperini. Sono contento che sia diventato un modello per noi giovani allenatori. La Roma ha un blocco difensivo e sanno leggere le situazioni. Bisogna essere lucidi e avere la forza di capire quelle che saranno le occasioni che ci concederanno. Dobbiamo essere svegli a capire i momenti e agire”.