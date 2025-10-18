Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Motogp – Super ‘BEZZECCHI vince il Gp di Australia Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Roma, Svilar:" siamo fortissimi e ce la giochiamo con tutti"
Chivu: ” stimo tanto Gasperini”
Motogp - Super 'BEZ" vince il Gp di Australia, Bagnaia non pervenuto

Chivu: ” stimo tanto Gasperini”

Ottobre 18, 2025
scritto daRedazione

Le parole del tecnico dell’Inter in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma di Gasperini

L’Inter si prepara alla sfida  allo stadio Olimpico contro la Roma. Un match che potrebbe regalare all’Inter l’aggancio in vetta  in classifica.  Christian Chivu in conferenza stampa: “ Ho grande stima di Gasperini. Sono contento che sia diventato un modello per noi giovani allenatori. La Roma ha un blocco difensivo e sanno leggere le situazioni. Bisogna essere lucidi e avere la forza di capire quelle che saranno le occasioni che ci concederanno. Dobbiamo essere svegli a capire i momenti e agire”.

Ottobre 18, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Roma, Svilar:" siamo fortissimi e ce la giochiamo con tutti"

Ottobre 18, 2025
Articolo successivo

Motogp - Super 'BEZ" vince il Gp di Australia, Bagnaia non pervenuto

Ottobre 18, 2025

Recommended for You

Roma, Svilar:” siamo fortissimi e ce la giochiamo con tutti”

Fiorentina, Pioli:”Avrei voluto un altro momento e preferisco non pensare alle emozioni”

Gasperini:” “Misurarci con l’Inter sarà per noi un banco di prova”

Napoli: abusi edilizi, sequestrato centro sportivo ‘Academy’ di Ciro Immobile