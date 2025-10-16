Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A , finale: Juventus- Milan 0-0
Napoli , Lukaku scalpita per il riento

Ottobre 16, 2025
scritto daRedazione

Sono trasdcorsi olòtre due mesi dall'ultimo match giocato da Lukaku, l'attaccante del Napoli infortunatosi nell'amichevole a Castò di Sangro contro l'Olympiacos agosto, per una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra.

L'attaccante belga, nel frattempo, tra piscina e palestra prosegue nel suo recupero per essere in campo il prima possibile. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante a dovrebbe far rientro in Italia a metà novembre. A Castel Volturno, quartier generale azzurro, Lukaku aggiornerà lo staff medico del Napoli su quanto fatto fino a quel momento, per poi seguire una precisa tabella di marcia. Ovviamente, rischi non se ne dovranno correre ma Big Rom avrebbe già fissato la data del suo rientro: 18 dicembre 2025

I campioni d'Italia sfideranno in semifinale di Supercoppa italiana il Milan di Allegri (esclusiva Mediaset) .

Ottobre 16, 2025
scritto daRedazione
