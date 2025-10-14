Napoli: abusi edilizi, sequestrato centro sportivo ‘Academy’ di Ciro Immobile

Fonte: www.sportmediaset.it – I Carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco e la Polizia Municipale di Torre del Greco hanno proceduto ieri 14 ottobre al sequestro della struttura sportiva “Immobile Academy – Centro sportivo Parlati”, fondata dal calciatore Ciro Immobile a seguito di un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina .

6 bgli indagati nell’ambito di un procedimento, in concorso tra loro, dei reati di edificazione di opere edilizie in assenza di titolo edilizio e paesaggistico in area soggetta vincoli ambientali e di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi.

Tutto è inizitao da un’indagine avviata lo scorso aprile a seguito di un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi, in merito ad interventi edilizi abusivi non condonati, e avrebbero realizzato ulteriori interventi di nuova costruzione, con un ‘imponente e radicale trasformazione delle aree.

Inoltre, per alcune particelle catastali gli indagati avrebbero proceduto ad un cambio di destinazione urbanistica da area bosco alto ad area parcheggio tramite sbancamento e riporto di terreno, nonché mediante lo spandimento di uno strato di fresato d’asfalto (conglomerato bituminoso di recupero derivante dalla fresatura degli strati del rivestimento stradale), integrante un’attività di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

L’attaccante del Bologna ha commentato la vicenda pubblicando un lungo messaggi sui suoi profili social: “Ho appreso con grande rammarico la notizia del sequestro dell’impianto sportivo che porta il mio nome a Torre Annunziata. Il fatto mi addolora soprattutto perché in questo modo si sta togliendo a tanti bambini e ragazzi, cui la Academy è dedicata, la possibilità di praticare sport e divertirsi: ho investito nel centro sportivo, affidandomi ai migliori professionisti del settore, solamente per dare loro uno spazio adeguato. Per il resto, rimango convinto che i tecnici dimostreranno la regolarità degli interventi realizzati sull’area, e mi auguro che l’inchiesta in corso chiarisca i fatti e riconosca la correttezza del nostro operato”.

Il sequestro del centro sportivo ‘Immobile Academy’ di Torre del Greco finisce per ripercuotersi sul Sorrento Calcio, club che milita nel girone C della Serie C. Il Sorrento utilizzava la struttura sportiva fondata da Ciro Immobile (non indagato dalla Procura di Torre Annunziata) per gli allenamenti della prima squadra e le partite e gli allenamenti delle squadre giovanili dalla under 18 alla under 15; il club rossonero, già costretto a disputare le partite casalinghe della prima squadra a Potenza in attesa dell’adeguamento dello stadio Italia di Sorrento, si ritrova così senza un posto dove poter svolgere gli allenamenti e i match delle squadre giovanili. “Stiamo cercando una soluzione nel più breve tempo possibile, ma non è semplice andare incontro a un’altra difficoltà logistica che si somma a quelle che stiamo già vivendo da tre anni a questa parte, in particolar modo in questa stagione”, fa sapere il presidente del Sorrento, Giuseppe Cappiello. Una situazione complicata anche alla luce della carenza di strutture sportive e di campi di allenamento adeguati o perlomeno disponibili in Penisola sorrentina e più in generale nell’area metropolitana di Napoli.