Rabiot:”Milan – Como in Australia? E’ totalmente assurdo

Ottobre 8, 2025
scritto daRedazione

La decisione della Lega Calcio di fra giocare il match Milan Como in Australia ha scatenato un vero putiferio .  Lo stadio di San Siro dev’essre libero per le Olimpiadi Invernali in programma tra Milano e Cortina dal 6 al 22 febbraio 2026. Sulla decisione della Lega ha dato i placet anche la Uefa , qundi a meno di cambiamenti , Milan – Como si giocherà a Perth.

Non sono mancate le reazioni nello spogliatoio del Milan :, tyra cui Adrien Rabiot. L’ex Marsiglia ha usato parole dure per commentare la vicenda: “Milan-Como in Australia? È totalmente assurdo. Poi sono accordi economici affinché il campionato abbia una certa visibilità, cose che ci superano. Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo. È pazzesco fare così tanti chilometri per far giocare una partita fra due squadre italiane. Dobbiamo adattarci. Come sempre”. 

Ottobre 8, 2025
scritto daRedazione
