Napoli : Conte rischia di perdere di Lobotka

Antonio Conte e incrocia le dita per . Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è tornato Castel Volturno cvostretto halasciare il ritiro dela sdella Slovacchia , subito sottoposto ad esami a seguito dell infortunio che ha subito domenica contro il Genoa. Lo riferisce il sito della Federcalcio slovacca: “Stanislav Lobotka, infortunatosi nella partita di campionato di domenica e costretto alla sostituzione, si è sottoposto a ulteriori accertamenti lunedì pomeriggio. I risultati non sono stati soddisfacenti. Hanno confermato un infortunio muscolare di tale entità che il due volte miglior calciatore dell’anno sarà escluso dalla squadra.