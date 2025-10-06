Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A , finale: Juventus- Milan 0-0 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Napoli, Conte:" Il Genoa nell'unica occasione ha fatto gol"
Genoa , Viera:”la differenza è stata fatta dalla qualità del Napoli”
Juventus, Tudor:" gara dificile contro un'avversario forte"

Genoa , Viera:”la differenza è stata fatta dalla qualità del Napoli”

Ottobre 6, 2025
scritto daRedazione

Patrick Viera , aveva annusato il colpaccio al maradona , lo stesso allenatore del Griìfone , lo aveva dichiarato in conferenza stampa precedente al match: “A Napoli andiamo per prenderci punti”, invece ……

Il tecnico rossoblu al ternine del match , ai microfoni Dazn ” Abbiamo giocato un primo tempo molto bene, sotto l’aspetto tattico, l’aggressività. Poi però la nostra intensità della prima frazione è calata nella ripresa e lì la differenza è stata fatta dalla qualità del Napoli”. “Nella ripresa abbiamo giocato – – troppo indietro e loro hanno passato quasi tutto il tempo con la palla ai piedi, a quel punto è diventato complicato giocare come ci eravamo preparati. Il nostro obiettivo era essere alti e mettere pressione, è andata bene nel primo tempo, poi la qualità dei tanti campioni azzurri è emersa”.

Ottobre 6, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Napoli, Conte:" Il Genoa nell'unica occasione ha fatto gol"

Ottobre 6, 2025
Articolo successivo

Juventus, Tudor:" gara dificile contro un'avversario forte"

Ottobre 6, 2025

Recommended for You

Napoli, Conte:” Il Genoa nell’unica occasione ha fatto gol”

Fiorentina, Pioli: la prestazione c’è stata , il risultato no”

Roma , Gasperini :” il credito che abbiamo in questo momento non è ancora alto”