Genoa , Viera:”la differenza è stata fatta dalla qualità del Napoli”

Patrick Viera , aveva annusato il colpaccio al maradona , lo stesso allenatore del Griìfone , lo aveva dichiarato in conferenza stampa precedente al match: “A Napoli andiamo per prenderci punti”, invece ……

Il tecnico rossoblu al ternine del match , ai microfoni Dazn ” Abbiamo giocato un primo tempo molto bene, sotto l’aspetto tattico, l’aggressività. Poi però la nostra intensità della prima frazione è calata nella ripresa e lì la differenza è stata fatta dalla qualità del Napoli”. “Nella ripresa abbiamo giocato – – troppo indietro e loro hanno passato quasi tutto il tempo con la palla ai piedi, a quel punto è diventato complicato giocare come ci eravamo preparati. Il nostro obiettivo era essere alti e mettere pressione, è andata bene nel primo tempo, poi la qualità dei tanti campioni azzurri è emersa”.