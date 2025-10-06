Serie A: Juventus-Milan 0-0. Pulisic fallisce un calcio di rigore

Il big matc della sesta giornata Serie finisce sezna retii. Emozioni specialmente nella ripresa con un miracolo di Maignan su Gatti e due errori in area di Leao

All’Allianz Stadium è l’aspetto tattico che prevale, qualche accelerazione dei Conceicao porta scompiglio nellarea rossonera , mentre Ginenz in buina serata il messicano di testa spedice fuori da biìuna posizine un primo tempo sezna alcun sussulto che si chiude o-0.

Nella rirpesa le due squadre cambiano marcia e, il match sale di livello , così arrivano le occasioni ambo le parti: Al 47′ Maignan compie un miracolo uscendo a valanga e chiudendo lo specchio della porta a Gatti liberato davanti alla prta su deviazione di Tomori. Al 52′ l’espoisodio importante per il Milan: lancio profondo di Modric , oalla in area , Gimnenez controlla e Kelly lo lo butta g, calcio di rigore che Pulisic lo spara alto .

Il Milna raccoglie nuovamente le idee e continua a premere con aggressività sui bianconeri, alcune battute a rete impegnano Di Gregorio . Tudor corre ai ripari infoltendo il centrocampo , ma è sempre il Milan ad avere le occasioni più impirtanti : Leao prima al 73′ sul secondo palo e poi al 90′ liberato da Modric in profondità non trova la porta dall’area piccola.

IL TABELLINO

JUVENTUS-MILAN 0-0

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani (41′ st Kostic), Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao (23′ st Thuram), Yildiz (23′ st Openda); David (23′ st Vlahovic). A disp.: Perin, Pinsoglio, Joao Mario, Koopmeiners, Zhegrova, Kostic, Adzic. All.: Tudor.

Milan (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (17′ st Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (28′ st Nkunku); Gimenez (17′ st Leao). A disp.: Terracciano, Pittarella, Athekame, De Winter, Odogu, Ricci, Balentien. All.: Allegri.

Arbitro: Guida

Marcatori: –

Ammoniti: Locatelli, Gatti (J); Fofana, Bartesaghi (M)

Espulsi: nessuno

Note: 8′ st Pulisic (M) sbaglia un calcio di rigore