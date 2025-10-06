Sfondo scuro Sfondo chiaro
Basket Serie A: Tortona sbanca all'Unipol Forum
Serie A: Juventus-Milan 0-0. Pulisic fallisce un calcio di rigore
Napoli, Conte:" Il Genoa nell'unica occasione ha fatto gol"

Serie A: Juventus-Milan 0-0. Pulisic fallisce un calcio di rigore

Ottobre 6, 2025
scritto daRedazione

Il big matc della sesta giornata Serie finisce sezna retii. Emozioni specialmente nella ripresa con un miracolo di Maignan su Gatti e due errori in area di Leao

All’Allianz Stadium è l’aspetto tattico che prevale, qualche accelerazione dei Conceicao porta scompiglio nellarea rossonera , mentre Ginenz in buina serata il messicano di testa spedice fuori da biìuna posizine un primo tempo sezna alcun sussulto che si chiude o-0.

Nella rirpesa le due squadre cambiano marcia e, il match sale di livello , così arrivano le occasioni ambo le parti: Al 47′ Maignan compie un miracolo uscendo a valanga e chiudendo lo specchio della porta a Gatti liberato davanti alla prta su deviazione di Tomori. Al 52′ l’espoisodio importante per il Milan: lancio profondo di Modric , oalla in area , Gimnenez controlla e Kelly lo lo butta g, calcio di rigore che Pulisic lo spara alto .

Il Milna raccoglie nuovamente le idee e continua a premere con aggressività sui bianconeri, alcune battute a rete impegnano Di Gregorio . Tudor corre ai ripari infoltendo il centrocampo , ma è sempre il Milan ad avere le occasioni più impirtanti : Leao prima al 73′ sul secondo palo e poi al 90′ liberato da Modric in profondità non trova la porta dall’area piccola.

IL TABELLINO

JUVENTUS-MILAN 0-0
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani (41′ st Kostic), Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao (23′ st Thuram), Yildiz (23′ st Openda); David (23′ st Vlahovic). A disp.: Perin, Pinsoglio, Joao Mario, Koopmeiners, Zhegrova, Kostic, Adzic. All.: Tudor.
Milan (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (17′ st Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (28′ st Nkunku); Gimenez (17′ st Leao). A disp.: Terracciano, Pittarella, Athekame, De Winter, Odogu, Ricci, Balentien. All.: Allegri.
Arbitro: Guida
Marcatori: –
Ammoniti: Locatelli, Gatti (J); Fofana, Bartesaghi (M)
Espulsi: nessuno
Note: 8′ st Pulisic (M) sbaglia un calcio di rigore

