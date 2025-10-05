F1 , Russel vince di forza il Gran Premio di Singapore

Secondo Max veratppen , terzo Lando Norris . McLaren campionde del mondo costruttori secondo anno consecuti.

Totale dominio di George Russell nel GP di Singapore, 18^ gara della stagione. Il britannico su Mercedes precede Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris. (McLaren9. Quart l’altra Papaya pilotata dal leader in classifica mondiale Oscar Piastri, Quinto Antonelli, poi le Ferrari di Leclerc e Hamilton. La McLaren conquista aritmeticamente il secondo titolo Costruttori consecutivo. A punti anche Alonso, Bearman e Sainz, partito ultimo. La F1 torna ad Austin dal 17 al 19 ottobre.

L’ordine d’arrivo del GP di Singapore

1 George Russell Mercedes 1:35.676 2

2 Max Verstappen Red Bull Racing +5.430 2

3 Lando Norris McLaren +6.066 2

4 Oscar Piastri McLaren +8.146 2

5 Kimi Antonelli Mercedes +33.681 2

6 Charles Leclerc Ferrari +45.996 2

7 Lewis Hamilton Ferrari +1:20.251 3

8 Fernando Alonso Aston Martin +1:20.667 2

9 Oliver Bearman Haas F1 Team +1:33.527 2

10 Carlos Sainz Williams 1 giro 2

11 Isack Hadjar Racing Bulls 1 giro 2

12 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1 giro 2

13 Lance Stroll Aston Martin 1 giro 2

14 Alexander Albon Williams 1 giro 2

15 Liam Lawson Racing Bulls 1 giro 2

16 Franco Colapinto Alpine 1 giro 2

17 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1 giro 2

18 Esteban Ocon Haas F1 Team 1 giro 2

19 Pierre Gasly Alpine 1 giro 3

20 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1 giro 3