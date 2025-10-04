Serie A: Lecce corsaro al Tardini. Parma batturo 1-0

Il Lecce batte il Parma nella 6ª giornata di Serie A.I giallorossi salentini centrano vittoria del suo campionato.

La gioia dei tre punti la regala aiu nueorsi tifosi leccesiinumnerosi sulle gradinate dello stadio TARDINI è stato Andrea Sottil : Suzuki legge male (così come tutta la difesa gialloblù) e si lascia beffare clamorosamente. Il Lecce si porta a 5 punti in classifica, agganciando proprio il Parma.La squadra di Eusebio Di Francesco sale così a 5 punti, gli stessi del Parma.



IL TABELLINO

PARMA-LECCE 0-1

Parma (3-5-2): Suzuki 5; Delprato , Circati , Ndiaye ; Britschgi 5 (1’ st Almqvist), Bernabé (38’ st Estevez ), Keita , Sorensen (22’ st Benedyczak ), Valeri [25’ Lovik (38’ st Djuric ]; Cutrone , Pellegrino .A disp.: Corvi, Rinaldi, Begic, Ordonez, Troilo, Trabucchi, Plicco. All.: Cuesta

Lecce (4-3-3): Falcone ; Danilo Veiga , Gaspar , Tiago Gabriel , Gallo ; Coulibaly (42’ st Ndaba ), Ramadani , Berisha (42’ st Kaba ); Pierotti , Stulic (30’ st Camarda ), Sottil (23’ st Banda). A disp.: Früchtl, Samooja, Siebert, Sala, N’Dri, Helgason, Kouassi, Kovac. All.: Di Francesco

Arbitro: Doveri

Marcatori: 38’ Sottil (L)

Ammoniti: Ndiaye (P), Banda (L), Gaspar (L)