Serie A: Lecce corsaro al Tardini. Parma batturo 1-0

Ottobre 4, 2025
scritto daRedazione

Il Lecce batte il Parma nella 6ª giornata di Serie A.I giallorossi salentini centrano vittoria del suo campionato.

La gioia dei tre punti la regala aiu nueorsi tifosi leccesiinumnerosi sulle gradinate dello stadio TARDINI è stato Andrea Sottil : Suzuki legge male (così come tutta la difesa gialloblù) e si lascia beffare clamorosamente. Il Lecce si porta a 5 punti in classifica, agganciando proprio il Parma.La squadra di Eusebio Di Francesco sale così a 5 punti, gli stessi del Parma.


IL TABELLINO
PARMA-LECCE 0-1
Parma (3-5-2): Suzuki 5; Delprato , Circati , Ndiaye ; Britschgi 5 (1’ st Almqvist), Bernabé (38’ st Estevez ), Keita , Sorensen (22’ st Benedyczak ), Valeri [25’ Lovik (38’ st Djuric ]; Cutrone , Pellegrino .A disp.: Corvi, Rinaldi, Begic, Ordonez, Troilo, Trabucchi, Plicco. All.: Cuesta
Lecce (4-3-3): Falcone ; Danilo Veiga , Gaspar , Tiago Gabriel , Gallo ; Coulibaly (42’ st Ndaba ), Ramadani , Berisha (42’ st Kaba ); Pierotti , Stulic (30’ st Camarda ), Sottil (23’ st Banda). A disp.: Früchtl, Samooja, Siebert, Sala, N’Dri, Helgason, Kouassi, Kovac. All.: Di Francesco
Arbitro: Doveri
Marcatori: 38’ Sottil (L)
Ammoniti: Ndiaye (P), Banda (L), Gaspar (L)

Ottobre 4, 2025
scritto daRedazione
Serie A: Lazio - Torino 3-3. Cataldi al 103° salva i biancocelsti

Ottobre 4, 2025
Juventus , Tudor:" contro il Milan il pari nn basta"

Ottobre 4, 2025

