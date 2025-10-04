Milan , Allegri:” contro la Juve sarà una bellissima partita”

Massimiliano Allegri torna allo Stadium di Torino da allenatore del Milan . Domani saràemozionato alla guida del Milan – Per un noi è importante fare un ulteriore passettino- ha spiegato in conferenza stampa -. Per un noi è importante fare un ulteriore passettino. Bisognerà essere molto bravi per passare una bella sosta. Noi dobbiamo lavorare per permettere al Milan di tornare a giocare la Champions. Domani non sarà la mia rivincita, ma una bellissima partita in cui fortunatamente mi sederò in panchina”. Sulla formazione: “Tomori è a disposizione ma devo valutare. A sinistra uno tra Bartesaghi e Athekame. Leao e Nkunku sono in crescita”.