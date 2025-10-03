Cagliari , Pisacane:”Balotelli a gennaio? Domanda da rivolgere al direttore Angelozzi”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Ottobre 3, 2025
scritto daRedazione

Andrea Belotti infiortunatosi nel match casalingo con l’Udinese , per l’attaccante campionato finito per la rottura del crociato. Voci di mercato tr4apelano per un’eventuale sostituto da schierare in attacco al posto del ‘Gallo’, un nomne su tutti: Mario Balotelli.

Fabio Pisacane è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida del suo Cagliari contro l’Udinese, il tecnico, però, ha voluto chiarire la situazione: “Andare a pensare a quello che si può fare sul mercato di gennaio penso che non sia rispettoso nei confronti di Andrea. Non mi soffermerei tanto su quello che si sente o legge in rete. Penso sia una domanda da rivolgere al direttore Angelozzi”.

Ottobre 3, 2025
scritto daRedazione
Udinese, Runjaic:"siamo una squadra giovae e in crescita"

Ottobre 3, 2025
Genoa , Viera:" vogliamo fare punti contro il Napoli"

Ottobre 3, 2025

