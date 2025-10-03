Sfondo scuro Sfondo chiaro
Champions League finale: Atalanta -Club Bruges 2-1
Europa League - risultati 2^ giornata
Juve , Cabal: lesione bicipite femorale coscia destra, stop due settimane

Ottobre 3, 2025
scritto daRedazione

Uscito per infortunio nel match di mercoledì sera Champions League contro il Villareal il difensore Juan Cabal ha rimediato una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra. Cabal salta, pla sfuda dei biancinberi di domenica contro il Milan, ed è a rischio per le sfide contro Real Madrid (22 ottobre) e Lazio (28 ottobre). Di seguito il comunicato della Juventus: 

Juan Cabal, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League di mercoledì sera contro il Villareal, questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero.

Ottobre 3, 2025
scritto daRedazione
Europa League - risultati 2^ giornata

Ottobre 3, 2025

