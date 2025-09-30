A Marassi la Lazio ritrova la vittoria dopo due sconfitve in quel di Marassi contro il Genoa3-0 nell’ultimo posticio quinta giornata Serie A.

Gli Aquilotti partono subito forte e già al 4′ si portano in vantaggio con Cancelieri il sinistro è chirurgico e forte. Nel Genoa emergono grosse lacune nel reparto difensivo che lasciano enormi spazi alla Lazio . lI primo squillo del Genoa arriva al 20′ con Vithina , la conclusione termina di pocoi al lato. Scampato il pericolo la Lazio raddoppia alla mezz’ora autore Castellanos, su assist di Marusic , il montenegrino infortunato costretto ad uscire sostituito da Hjiday.

A inizio ripresa, il Genoa si lancia in attacco e al 57′ guadagna un cakcio di riugore per un tocco di mano di Romagnoli, il Var richiama Ayroldi che decide din revocarlo. Subito dopo la Lazxio chiude il match: Pellegrini su punizione centra il palo , a seguire la carmbola tra due difensori genoani , Zaccagni ben appstato scarica la palla in rwete per il 3-0 finale . I biancocelesti risalgono timidamente la classifica, i rossoblù restano in piena zona retrocessione.

IL TABELLINO

Genoa-Lazio 0-3

Genoa (4-2-3-1): Leali 6; Norton-Cuffy , Ostigard , Vasquez , Martin (39′ st Venturino ); Masini 5(24′ st Stanciu ), Frendrup ; Ellertsson , Malinovskyi 5 (24′ st Ekhator ), Vitinha (24′ st Carboni ); Colombo (24′ st Ekuban ).

Allenatore: Vieira (in panchina Wilson) 4,5

Lazio (4-2-3-1): Provedel ; Marusic (32′ Hysaj ), Gila (39′ st Patric ), Romagnoli , Pellegrini (24′ st Tavares ); Basic (39′ st Pedro), Cataldi ; Cancellieri , Dia , Zaccagni ; Castellanos (39′ st Provstgaard sv).

Allenatore: Sarri 7

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 4′ Cancellieri (L), 30′ Castellanos (L), 18′ st Zaccagni (L)

Ammoniti: Vasquez (G), Norton-Cuffy (G), Cataldi (L), Masini (G), Malinovksyi (G), Ostigard (G)