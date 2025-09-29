Nel primo posticipo del luned’ della 5ª giornata di Serie A il Parma centra la prina vittoria in cmapionato per 2-1 sul Torino al Tardini. I Ducali aprono le marcature grazie a un calcio di rigore di Pellegrino (36’), . Nella rirpesa il oito pareggia con un gol straordinario di Ngongeri(50’). A riportare in vantaggio nuovamente i razzi di Cuesta al (73′) ci pensa Pellegrino con la personale doppieta , l’argentino di testa fa centro su cross geometrico di Valeri . Il Torino incassa la terza sconfitta su cinque gare.
Al Torino non basta Ngonge , doppietta di Pellegrino Toro k.o.
Settembre 29, 2025