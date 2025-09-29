Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A: finale Pama-Torino 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Milan :Tomori, risentimento all'aduttore
Al Torino non basta Ngonge , doppietta di Pellegrino Toro k.o.

Al Torino non basta Ngonge , doppietta di Pellegrino Toro k.o.

Settembre 29, 2025
scritto daRedazione

Nel primo posticipo del luned’ della 5ª giornata di Serie A il Parma centra la prina vittoria in cmapionato per 2-1 sul Torino al Tardini. I Ducali aprono le marcature grazie a un calcio di rigore di Pellegrino (36’), . Nella rirpesa il oito pareggia con un gol straordinario di Ngongeri(50’). A riportare in vantaggio nuovamente i razzi di Cuesta al (73′) ci pensa Pellegrino con la personale doppieta , l’argentino di testa fa centro su cross geometrico di Valeri . Il Torino incassa la terza sconfitta su cinque gare.

Settembre 29, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Milan :Tomori, risentimento all'aduttore

Settembre 29, 2025

Recommended for You

Milan , Allegri:”contro il Napoli era un test importante”

Napoli, Conte:” abbiamo giocato , la squadra mi è piaciuta”

Bologna, Italiano:”aggiungiamo un punto alla nostra classifica”

Fiorentina, Pioli:” la squadra ha margini di miglioramento”

Pisa, Gilardino:” il pareggio ci va un pò stretto”