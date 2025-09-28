Serie A: Milan-Napoli 2-1. Rososoneri in testa alla classifica con i partenopei e la Roma

Prima s confitta dei campioni d’Italia sconfitti dal Milan 2.1 , poisticipo 5^ giornata Serie A.

San Siro festeggia il Milan ! Nel big match 5^ giormnata Serie A , i rossoneri di Allegri hanno battuto il Napoli 2-1. Partenopei con molte assenbze nel repartodifensivo, subiscono il vantaggio del Milan già al 3′ con Saelemaekers su ssit di Pulisic, Il Napoli accusa il colpo e la difesa composta da tutte le seconde linee traballa.

Pulisic è in grande serata ,lo statunitense . ha firmato il raddoppio al 31′ dopo una combinazione tra Pavlovic e Fofana. La reazione del Napoli è arrivata nella ripresa qal l 56′ Anguissa ha costretto Maignan al miracolo , poi Estupinan mette giù in area Di Lorenzo , calcio di rigore e dopo il controllo al Var cartellino rosso per giocatore rossonero , dal dischetto De Bruney accorcia. In inferiorità numerica il Milan alza le barricate , il Napoli le prova tutte anche con l’ingresso di Neres , Lang ed Elmas, il Milan regge fino alla fine regalando ai tifosi una serata magica.

IL TABELLINO

MILAN-NAPOLI 2-1

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori (34′ st De Winter), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (23′ st Athekame), Fofana (34′ st Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic (13′ st Bartesaghi), Gimenez (23′ st Leao). A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricci, Nkunku, Odogu. All.: Allegri.

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano (33′ st Lang), Anguissa, De Bruyne (28′ st Neres), McTominay (28′ st Neres); Hojlund (28′ st Lucca). A disp.: Ferrante, Milinkovic-Savic, Gilmour, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Ambrosino. All.: Conte.

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 3′ Saelemaekers (M), 31′ Pulisic (M), 15′ st rig. De Bruyne (N)

Ammoniti: Rabiot (M)

Espulsi: 11′ st Estupinan (M) per aver interrotto una chiara occasione da gol