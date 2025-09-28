Roma, Gasperini:”abbiamo avuto parecchie difficoltà oggi”

La Roma continua a mettere punti in classifica . Anche oggi nella 5^ giormata Serie A i giallorossi hanno sconfitto l’hellas Verona 2-0. Gian Piero Gasperini al termine del match “Abbiamo avuto parecchie difficoltà oggi, mi sono reso conto che molti giocatori non hanno recuperato al meglio e un po’ di scorie da Nizza sono rimaste. Non me lo aspettavo ed è un aspetto da valutare”. “Quando il Verona saliva riusciva a palleggiare e ualche giocatore era più in difficoltà di altri ed è un peccato perché quando siamo ripartiti abbiamo avuto spesso la possibilità di essere incisivi”.