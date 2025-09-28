Serie A: Sassuolo – Udinese 3-1

(Serena Albino) – Nel match delle 12,30 della quinta giornata di Serie A, il Sassuolo batte 3-1 l’Udinese. Al Mapei Stadium, uno -due dei neroverdi che vanno in gol d grazie a Laurienté , il francese in una delle sue classiche conclusione con tro a giro(8′) e Koné., (11) , su perfetto inserimento in area e conclusione nell’angolino basso.La reazione dell’Udinese non si fa attendere e l’pportunità di accorciare le distanze vengono annullate dalle decsioni del VAR di annullare due calci di rigore. Nella rirpesa l’Udinese è più reattica e con Davis accorcia le distanza (55′), ma all’81’ il giovane Iannoni, due minuti dopo il suo ingresso in campo, segna di testa e chiude i conti. Grosso sale a quota 6 punti, a -1 dagli uomini di Runjaic.

Tabellino



Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz (dal 34’ st Coulibaly), Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx (dal 13’ st Thorstvedt), Matic, Koné (dal 34’ st Iannoni); Berardi (cap.), Pinamonti (dal 40’ st Cheddira), Laurientè (dal 13’ st Fadera).

A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Volpato, Boloca, Skjellerup, Pieragnolo, Romagna, Moro, Lipani. All. Grosso

Udinese (3-5-2): Sava; Palma (dal 1’ st Ehizibue), Kristensen, Solet; Zanoli (dal 22’ st Ekkelenkamp), Piotrowski (dal 1’ st Miller), Karlstrom (cap.), Atta (dal 34’ st Lovric), Zemura; Zaniolo (dal 31’ st Gueye), Davis.

A disposizione: Venuti, Padelli, Goglichidze, Zarraga, Kamara, Bertola, Kabasele, Camara, Modesto. All. Runjaic

Arbitro: Perenzoni

Assistenti: Laudato – Fontani

IV ufficiale: Mucera

VAR: Gariglio

AVAR: Paterna

Marcatori: Laurienté (S) al 8’ pt, Koné (S) al 12’ pt, Davis (U) al 10’ st, Iannoni (S) al 36’ st

Ammoniti: Piotrowski (U) al 18’ pt, Zaniolo (U) al 48’ pt, Ehizibue (U) al 16’ st