L’Italvolley batte la Bulgaria e centra il bis e coqnuista il titolo di campione del mondo

La nazionale italiana maschile di volley è Campione del Mondo per la quinta volta nella sua storia.

A Pasay City, nelle Filippine, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi battono per 3-1 la Bulgaria in finale (25-21, 25-17, 17-25, 25-10), e fbissano il titolo conquistatp nel 2022. Alla Mall of Asia Arena va in scena un match a senso unico con gli azzurri che dominano i primi due set, abbassano il ritmo nel terzo, e poi dilagano nel quarto parziale. Romanò e Bottolo sugli scudi.

SET 1° Set 2° Set 3° Set 4° Set 5° Set ITALIA 3 25 25 17 24 – BULGARIA 1 21 17 25 10 –

Nella finae i per il terzo e quarto posto giocato in mattinata la Polonia ha battuto per 3-1 la Repubblica Ceca con il punteggio di 25-18, 23-25, 25-22, 25-21 chiudendo il torneo iridato al terzo posto



LE FORMAZIONI

Italia – 5 Michieletto, 6 Giannelli, 7 Balaso, 8 Sbertoli, 9 Sani, 11 Rychlicki, 12 Bottolo, 14 Galassi, 16 Romanò, 17 Anzani S., 19 Russo, 25 Gargiulo, 28 Pace, 31 Porro. Allenatore: De Giorgi

Bulgaria – 1 Nikolov S., 3 Petkov, 4 Atanasov, 5 Nachev, 8 Asparuhov, 11 Grozdanov, 12 Tatarov, 15 Zhelev, 18 Antov, 20 Palev, 21 Dobrev, 22 Kolev, 23 Nikolov A., 29 Petkov. Allenatore: Blengini